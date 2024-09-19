再開発が進み人口増加が続くさいたま市で、異変が起きている。住宅情報サイトが行った「住みたい街ランキング」でも上位にランクインしているが、“人口増加のしわ寄せ”とも言える事態が起きているという。NHK取材班がまとめた『人口減少時代の再開発』（NHK出版新書）から一部を抜粋してお届けしよう――。（第1回）写真＝iStock.com／Office TK※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Office TK■“異例の人口増加”を続ける