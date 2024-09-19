東北新幹線の連結部分が走行中に外れて車両同士が分離した問題で、JR東日本は19日夕、東京都渋谷区の本社で記者説明会を開き、「多くのお客様に多大なご迷惑をおかけしておわび申し上げる。速やかに原因を究明して再発防止に取り組む」と幹部が陳謝した。【写真まとめ】連結車両が分離して停車した東北新幹線19日午前8時7分ごろ、東北新幹線の古川―仙台駅間で、東京に向けて走行していた「はやぶさ6号・こまち6号」の連結が外