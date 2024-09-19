2024年上半期（1月〜6月）、プレジデントオンラインで反響の大きかった記事ベスト5をお届けします。歴史部門の第1位は――。（初公開日：2024年5月5日）一条天皇の妃、定子はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「藤原道長の兄・道隆の娘で、14歳で入内した。一条天皇から寵愛を受けたが、父の死後、彼女の人生は一気に暗転してしまう」という――。■道長の兄・道隆が権力掌握のために行った「奇策」藤原道長（柄本