新しい1万円札にもなった渋沢栄一のひ孫が今年度に100歳を迎え、東京都から記念品と祝状が贈られました。1925年の大正14年生まれの渋沢雅英さん（99）は来年2月に100歳を迎えます。東京都は年度内に100歳になる都民をこの時期にお祝いをしていて、今年度は3969人に伝統工芸品と祝状が贈られます。渋沢雅英さん「（Q.どのように健康を保ってる？）何もしないで好きなことをやっているだけでございます。先祖には悪いかもしれ