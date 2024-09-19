「乃木坂46」の池田瑛紗（22）が19日、東京国立博物館 表慶館で行われた、JRA70周年特別展示「世界一までの蹄跡（ていせき）」のテープカットセレモニーに登場した。この記事の写真を見るJRA（日本中央競馬会）創立70周年を記念して開催される同展では、歴代の名馬にかかわるトロフィーや馬具、日本馬と日本のレースが世界一になるまでの道のり、思い出のレース映像などを見ることが出来る。表慶館の前で行われたトークショーでは