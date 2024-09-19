コメダが運営するフルサービス型の喫茶店「コメダ珈琲店」は9月25日、2024年秋冬の新作ケーキを発売する。【関連記事】「コメダのお月見祭」2024開催、お月見フルムーンバーガーや新作“安納芋のスイートポテト”シロノワール･クロネージュ発売、ジェリコ･モンブラン･てりやきバーガーなどもコメダ2024年秋冬の新作ケーキは全4種で、そのうちの1つ「安納芋のモンブラン」は、2024年9月4日から先行して販売を開始している。9月25日