架空の投資名目で計22億円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は19日、東京弁護士会所属の弁護士斉藤宏和容疑者（34）=愛知県清須市=ら3人を詐欺容疑で逮捕し、発表した。他に逮捕されたのは、いずれも無職の鬼塚敏輝（76）=東京都目黒区=、清水忠正（54）=同葛飾区=の両容疑者。特捜部は3人の認否を明らかにしていない。特捜部によると、3人は共謀し、「内閣官房や日本銀行などが関与する国債の特別な投資案件がある」