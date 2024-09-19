「ヤクルト−広島」＜9月19日神宮20回戦＞試合開始 18：00先攻：広島後攻：ヤクルト◆ 東京ヤクルトスワローズ（遊）長岡（右）増田（左）サンタナ（三）村上（一）オスナ（二）山田（中）西川（捕）中村（投）吉村◆ 広島東洋カープ（中）秋山（捕）坂倉（三）小園（右）野間（一）堂林（左）末包（遊）矢野（二）菊池（投）床田