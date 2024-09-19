［北京１９日ロイター］ - 中国外務省の林剣報道官は１９日の記者会見で、１８日に広東省深セン市の日本人学校近くで刃物で刺され死亡した１０歳の男児は日本国籍だったと明らかにした。事件は「個別の事案」と述べた。男児の父親が日本国籍、母親は中国国籍だと説明した。「この件について中国と日本は連絡を取り合っている」と述べた。