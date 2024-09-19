◆ 7回制の議論について現場の声は…？高校野球で7回制導入の議論が始まった。日本高野連が「高校野球7イニング制に関するワーキンググループ」を設置し、同制度を導入した際に生まれる長短所を調べている。同グループでは6、7月と2度の議論を交わしており、今後も複数回の会議を開いて12月に実施する理事会での報告を目指している。今月に開催された「第13回 BFA U18アジア選手権」など国際大会で7回制を採用されているこ