韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「미남（ミナム）」の意味は？「미남（ミナム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、パク・シネ出演のドラマタイトルにも使われている言葉です。いったい、「미남（ミナム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解