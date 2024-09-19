今朝丸は3度、坂井は2度甲子園に出場…U18でも共闘日本高野連は19日、公式ホームページでプロ志望届提出選手一覧を更新。新たに報徳学園の今朝丸裕喜投手、関東一の坂井遼投手ら7人が掲載された。最速151キロ右腕の今朝丸は3度甲子園に出場したプロ注目右腕。関東一の坂井も2度甲子園に出場しており、今夏はチームを準優勝に導いた本格右腕。両選手は侍U18のメンバーとしても日の丸を背負って戦った。大学生ではびわこ成蹊ス