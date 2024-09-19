3大欲求「食欲・睡眠欲・性欲」。特に女性の場合、性欲に関しては口に出すどころか誰かに話すことも難しいもの。子育て中、セックスレスに悩む夫婦はいるでしょう。3児のママであるオニハハさんもその悩みを抱える一人でした。第3子を出産してからセックスレス状態のオニハハ夫婦。真剣に悩んでいたことが、ようやく夫に伝わったようで一歩前進。自分の気持ちにも気付きがあったオニハハさんは…「レスから抜け出すまで」第16話ご