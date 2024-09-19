保育園では、子どもの遊びにも流行があるようです。保育士のぽん(@poo___oon)さんは子どもと一緒にごっこ遊びをするのですが、今はやっている遊びは大人にはちょっと恥ずかしい遊びのようで…。子どもたちと先生のクスっと笑える日常の一コマをお楽しみください。 ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon 大人にはちょっと恥ずかしいトイレトレーニング遊