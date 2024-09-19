「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』が、9月19日（木）夜9時から放送される。【写真】“結婚延期中”の30歳カップル・シュウヘイ&カホ【2点】今作では、交際しながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルの海外旅行7日間に密着。最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかの決断を迫られる、結婚決断リアリティ番組だ。スタジオではレギュラー出演のヒコロヒー（MC）とさや香・新