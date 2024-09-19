ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが入院することになったと聞かされた夫。体調が悪いなか、自分の心配をしてくれていた妻に気まずさを感じながら、急いで帰路につきます。電車の中で目にしたのは、無数に届いていた妻からの連絡の数々でした。『いいから黙って食え』第19話をごらんください。 ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©t