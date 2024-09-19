国内最大級の陶磁器のイベント「西日本陶磁器フェスタ」が、19日から北九州市で始まりました。展示販売されているその数は、5万点超えです。 ■児玉悠一朗記者「陶磁器がずらりと並んでいまして、多くの人が訪れています。」ことしで46回目を迎える「西日本陶磁器フェスタ」の会場には、佐賀県の有田焼や長崎県の波佐見焼をはじめ、全国185の窯元で作られた、5万点を超える陶磁器などが展示販売されています。 こちらは裂