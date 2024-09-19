今日19日(木)の北陸地方は前線の影響で非常に激しい雨の降った所がありました。明日20日(金)から22日(日)にかけても前線の影響を受けるため、断続的に雨が降るでしょう。22日(日)にかけては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。3連休最終日の23日(月)は、天気は回復してくる見込みです。明日20日(金)は前線が東北から北陸付近へ南下新潟や石川を中心に雨脚が