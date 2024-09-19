突如舞い込んだ衝撃のニュース「腹部を刃物で刺された日本人男児死亡」――9月19日午前、衝撃的なニュースが飛び込んできた。前日9月18日の現地時間午前8時頃（日本時間9時頃）、中国広東省の経済特区・深圳（しんせん）にある日本人学校の手前200mほどの道路を、日本人母子が歩いていた。10歳の男児は、日本人学校の児童で、登校中だった。その時、44歳の男が刃物を持って近づき、突然、男児の腹部などを刺した。悲鳴を上げ