このお話は、部署異動をきっかけに上司からパワハラを受けるようになった、おと(@oto_ppu)さんが、深く傷つき悩みながらも周囲の人のあたたかさに触れ、自分にとっての幸せを見つけるまでの体験談です。ある日、入社時から所属していた課からの異動を告げられたおとさん。異動先は仕事内容も全く異なるものでしたが、「経験を積むため」と意気込んでいました。部長からの辞令を信じていたおとさんでしたが…。『職場のクラッシャ&#