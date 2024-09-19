子どもを保育園に預けようと考えているご家庭では、保育園見学や保育園選びの基準について気になりますよね。できれば子どもに合った保育園を見極めたいところですが、見るポイントがわからない方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、保育士歴10年の筆者が、入園申し込みで悩んだときのポイントについてご紹介します。入園が決定してから後悔しないよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。 地域の保育園申し込み期間