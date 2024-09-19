米国で７月に開催された「第８回世界なぎなた選手権」で、神戸市なぎなた協会所属の親子が、男子の個人戦で優勝と準優勝を勝ち取った。息子の増田道仁選手（２９）（神戸市長田区）と父の良明選手（５０）（北区）が決勝で対戦し、道仁選手が優勝。道仁選手は「父に勝って世界一になりたいという夢を果たせた」と胸を張った。（松山春香）２人は日本代表として、２０１９年の前回大会に引き続き出場。良明選手は個人戦の連覇を