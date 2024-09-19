一日警察署長に任命され、署員らと記念写真に納まるすっちーさん（中央）＝19日午後、大阪府警摂津署秋の全国交通安全運動を前に、大阪府警摂津署は19日、吉本新喜劇で座長を務めるすっちーさん（52）を一日警察署長に任命し、大阪府摂津市で交通安全イベントを開いた。すっちーさんはオバハンキャラ「すち子」に扮し、「注意一秒、けが一生！」と交通ルールの順守を呼びかけた。すっちーさんは摂津市出身。来場者約400人を前