「『おはよう』『ありがとう』。誰もが毎日のように言っている言葉でも、私たちにはそれがうまく言えません」【映像】「おはよう」「ありがとう」…絞り出すように話す藤田さん声を絞り出すように話すのは、発声障害を抱える藤田菜摘さん。4年ほど前に発症し、去年からその症状が悪化しているという。この症状について、新宿ボイスクリニック院長の渡嘉敷亮二医師は「学術的には『機能性発声障害』と呼ばれるものだ。声帯に