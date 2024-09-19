全国で調剤薬局チェーンを展開する「I＆H」（兵庫県芦屋市）やグループ企業など約60社が国税当局の税務調査を受け、2022〜23年の約1年間に消費税計約16億円の不正還付を受けたと指摘されたことがわかった。薬局間での医薬品の架空取引を通じて、還付対象の消費税があるように装ったと判断されたとみられる。I＆Hグループの「阪神調剤薬局」の店舗=大阪市内追徴税額は、重加算税を含め計約23億円とみられる。I＆Hは取材に「架空