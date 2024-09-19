埼玉県熊谷市、岐阜県多治見市……。暑さで知られる全国の自治体に今夏、福岡県太宰府市が加わりそうだ。同市では19日、この日全国の最高気温となる38.3度を記録、気温35度以上の「猛暑日」が今夏通算61日となった。昨年までの最多だった群馬県桐生市の46日を超え、記録を更新し続けている。太宰府の気象観測所=2024年9月18日午後2時26分、福岡県太宰府市大佐野５丁目、榎本瑞希撮影記者は、最高気温37・5度を記録した18日、太