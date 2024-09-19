アーセナルのミケル・アルテタ監督が、チャンピオンズリーグ(CL)開幕節を前に大会への自信を示した。『UEFA.com』が伝えている。19日に行われるCLリーグフェーズ第1節では、アタランタと敵地で対戦する予定のアーセナル。現在プレミアリーグでは4試合3勝1分けの好スタートを切っており、この勢いをCLにも持ち込みたいところだ。昨シーズンはCLで14年ぶりとなるベスト8進出を果たしたが、準々決勝ではバイエルン相手に敗退。アルテ