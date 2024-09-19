結婚発表が話題となった人気お笑いコンビ・金属バットの友保隼平。照れ隠しか、芸人の性か、真相をはぐらし続けてきた男の「結婚」について核心に迫る。「お相手の女性は？」「結婚の決め手は？」「プロポーズの言葉は？」「家族への挨拶は？」。連載中の媒体のよしみでそのプライベートに切り込んだ。（全3回の3回目） 「2人とも結婚して、絶対におもろなりました」と言われる、その理由は… 「ハイボールと