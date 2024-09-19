人気お笑いコンビ・金属バットの友保隼平が自身の誕生日となる8月11日に入籍した。結婚を報告する自身のXは〈やったぜ！結婚したぞ！〉というたったひと言にも関わらず、1500万近いインプレッションという反響ぶり。「結婚」について、あまり多くを語らない金属バットが連載している集英社オンラインにその真相を語った。（全3回の1回目） 妻は青山テルマ？同日に結婚発表した大物ミュージシャンとの真相も明かす 結婚後