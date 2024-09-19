MAMAMOOのファサが19日午後、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区汝矣島（ヨイド）コンラッドホテルにて、2ndミニアルバム「O」の発売記念記者懇談会を開催した。ニューアルバムにはタイトル曲「NA」を皮切りに、「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで全7曲が収録される。タイトル曲「NA」には、ヒットメーカーのユ・ゴニョンをはじめ、PENOMECO、PSY、アン・シネなどが参加した。このほかにも