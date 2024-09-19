人気アニメ作品「ラブライブ！」シリーズの園田海未役として知られる声優の三森すずこさんが、米国生活で初めて子どもを小児科に受診させた顛末をインスタグラム・ストーリーズで綴りました。 【写真を見る】【ラブライブ！】声優・三森すずこさん「バッチリ実費でお支払い」米国生活で小児科受診に「頭がパンク」三森さんは子どもの手足に湿疹が出たとして小児科に向かったとして「米国は自分が入ってる保険がカバーしてい