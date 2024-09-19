カナダに留学中のお笑いコンビ「オアシズ」光浦靖子（53）が19日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演し、現地での悔しい出来事を明かした。21年7月、語学留学のため芸能活動を休止。バンクーバーで語学学校に通った後、料理の学校にも通い、3年間の労働ビザも取得した。労働ビザ取得前は、労働は週20時間までの制限付きだったといい、韓国人の友人が夜市に出した店で手伝いなどをした