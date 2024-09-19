記者会見するラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ＝19日（（C）JRFU）日本ラグビー協会は19日、大阪・花園ラグビー場で21日に行われるパシフィック・ネーションズカップ決勝のフィジー戦に臨む日本代表登録メンバーを発表し、SO立川（東京ベイ）やFB李承信（神戸）が先発入りした。快勝した準決勝のサモア戦と同じ先発15人となった。世界ランキングは日本が13位、昨年のワールドカップ（W杯）で8強入りしたフィジーは1