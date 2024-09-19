東京五輪招致が決まり、笑顔で写真に納まる荒木田裕子さん（左端）＝2013年9月、ブエノスアイレス（共同）現役時代も、引退後もスポーツ界に大きな足跡を残した。70歳で死去したことが18日、明らかになったバレーボール女子の1976年モントリオール五輪金メダリスト、荒木田裕子さんは「私にできることは全てやる」という情熱を持ち、選手を支える立場で力を尽くした。五輪で出番に恵まれなかった経験が糧となった。当時の山田