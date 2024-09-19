パナソニックHDが出展するパビリオン「ノモの国」の展示イメージ図パナソニックホールディングス（HD）は19日、2025年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島・夢洲で、パビリオン「ノモの国」内で体験できる内容を明らかにした。子どもたちが結晶をイメージした端末を持って館内を散策すると、行動データを基にした姿が映し出され、今まで気付かなかった新たな自分の姿が見えるという。端末には、無線で情報を読み取ること