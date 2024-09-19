清酒を口に含んで審査する大阪国税局の品質評価員ら＝19日午後、大阪市近畿2府4県で造られた清酒の出来栄えを審査する「清酒鑑評会」が19日、大阪国税局で始まった。「吟醸酒」と「かん酒用清酒」の2部門で、72業者の計145点を3日間かけて審査する。表彰式は10月31日。会場にはプラスチック製カップに入った清酒が机の上に並べられ、白衣姿の国税局の品質評価員らが審査。真剣な表情で口に含み、見た目や香り、味を確かめてい