沖縄に接近した台風14号と秋雨前線の影響で、18日は台風から遠く離れた関東でも、大気が不安定な状態が続き、帰宅ラッシュの時間帯にゲリラ雷雨が襲いました。そして、茨城県の神社では、落雷が原因とみられる火災で、樹齢500年以上の御神木が焼ける被害も出ています。【画像】放水中も赤い炎が…落雷で燃えた樹齢500年以上のご神木"■台風14号による大雨新潟では雷鳴が響く新潟県上越市で午前6時前、強い雨が降りしきるなか