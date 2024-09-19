中国・深センで日本人学校に通う男子児童が刺されて死亡したことを受けて中国外務省は「遺憾」を示し、「個別の案件は日中交流に影響しないと信じる」とコメントしました。深センの日本人学校に通う10歳の男子児童は18日の登校中に男に刃物で刺されて治療を受けていましたが、19日未明に死亡が確認されました。中国外務省は19日の会見で、死亡した男児は日本人と中国人の子どもで日本国籍であると明かしました。また、「不