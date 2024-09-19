19日、園田競馬場で行われた第2回兵庫ジュベナイルC(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金700万円)は、中団から3角で一気に進出し、4角で先頭に立った赤岡修次騎手騎乗の4番人気ラピドフィオーレ(牡2、兵庫・田中範雄厩舎)が、逃げた2番人気キミノハート(牝2、兵庫・吉見真幸厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分31秒8(良)。 さらに3/4馬身差の3着に5番人気ジーニアスレノン(牡2、兵庫・保利良平厩舎)が