「以前よりですね、病気と一生懸命戦って参ったんですけども、9月15日の日曜日の深夜にですね、息を引き取ることとなりました」9月18日、YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」の主宰で、かねてよりステージ4の肺がんと闘っていた岩井良明さんが亡くなっていたことが発表された。65歳だった。岩井さんが代表取締役会長を務める「モノリスジャパン」の鈴木康一社長は「令和の虎CHANNEL」で冒頭のように訃報を伝えると、「土曜日にで