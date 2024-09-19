母校で児童と交流する花車選手付属坂出小学校坂出市文京町 パリオリンピックで5位入賞した水泳の花車優選手が母校に凱旋しました。 坂出市の香川大学教育学部付属坂出小学校を訪れた花車選手。児童らと一緒に久しぶりの給食を味わいました。 （パリ五輪5位入賞／花車優 選手）「懐かしいです。みんなで配膳したりとか、このおぼんとかその頃と変わってないので懐かしいです」 （児童）「（水泳の）どこが楽しいの