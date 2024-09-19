“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。9月12日（木）の放送では、10代の生徒（リスナー）から届いた「人間関係」のお悩みにアドバイスを送りました。SEVENTEEN――リスナーからのメッセージこの春から大学生になり、初めて