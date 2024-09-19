※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■前回のあらすじ育児に不慣れなゴローでしたが、妻が復職準備で出かけている間2歳の息子のムサシの面倒を見ることに。一緒にモールに連れていくことにしたものの、出発前から息子が泣くなどしトラブル続きで、電話越しに妻のミサキを頼ります。昼食の代わりにアイスクリームを食べたゴローと息子のムサシはキッズスペースへ。その頃