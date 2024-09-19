Ｊ１浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１９日、オンラインで会見し、１０年ぶりに復帰した元日本代表ＭＦ原口元気の「勝利への執着心」を高く評価した。自身が就任後初めて指揮した１４日のＧ大阪戦では、１―０の後半３１分に原口を投入。７試合ぶりの勝利をもぎとった。攻撃的なポジションのイメージが強い原口をボランチで起用した指揮官は「彼は非常に賢い選手なので、今はチームが彼をボランチで必要としていることを理解