ついに！！！夏休みが終わり新学期が始まりましたね！夏休み、１日３食用意するの大変でしたぁ〜夏休みしかできない経験もさせなきゃだしぃ〜宿題も見なきゃだし〜全国のお母さんお父さん、本当にお疲れさまでした！！実は、わが家の今年の夏休みは、いつも以上にハードでした。今年はあることを頑張ると決めて過ごした夏休みでした。■夏休みはバドミントンに集中！娘が1年生からゆる〜く続けてきたバドミントン…今まではなん