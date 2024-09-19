日向坂46の最新シングル「絶対的第六感」が、9月19日確定の2024年9月18日付「オリコンデイリーシングルランキング」で3万3462枚を売り上げ、9月17日付に続き2日連続の1位を獲得した。【動画】小坂菜緒も出演！『ゼンブ・オブ・トーキョー』予告映像公開これで、発売初日(店着日)となる9月17日付「オリコンデイリーシングルランキング」での38万4309枚と合わせて、累積売上41万7771枚となり、2日間売上で40万枚を超えた。＜クレ