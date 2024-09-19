様々な障害物を突破するタイムを競う「オブスタクルスポーツ」の日本協会公認コースが全国で初めて徳島県吉野川市鴨島町に設置され、１０月１３日に初の日本選手権が開かれる。２０２８年のロサンゼルス五輪からは近代五種の１種目として正式に採用されることが決まっており、関係者は「吉野川市をオブスタクルスポーツの聖地として発信していきたい」と意気込んでいる。（大島渉）同スポーツは、人気テレビ番組「ＳＡＳＵＫＥ