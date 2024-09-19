ブレイキンのパリオリンピック代表、Shigekixこと半井重幸選手（22）が母校の小学校を訪問し、特別授業を行いました。オリンピック後、初めて地元・大阪に帰ってきたShigekix選手。10年ぶりの母校に思わず、「この多目的室の床の素材も違った。カーペットだったのが、こんな踊りやすそうなツルツルの床になって、ブレイキン仕様になって」と笑いながら話しました。当時の担任の先生がサプライズ登場すると、Shigekix選手の卒業文集