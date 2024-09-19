タレントの辻希美が18日に自身のアメブロを更新。不意に会えて嬉しい人物を明かした。【映像】辻希美のデカ盛り料理（複数カット）この日、辻は「今日はぽかぽか生放送終わって圭ちゃんと会えたぁ」とバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した後にモーニング娘。の元メンバーでタレントの保田圭と会ったことを報告。「不意にメンバーに会えると嬉しいよね」と保田との2ショットを公開した。保田も同日のブログ