9月21日の世界アルツハイマーデーを前に、NTTコミュニケーションズは、電話で思い出を話すことで生成AIが脳の認知機能をチェックするサービス『おもいでダイヤル』を始めました。この電話サービスは、きょうの日付と生年月日に加え、懐かしいテレビ番組や音楽などの思い出話をすることで、生成AIが会話の内容や声のトーンなどから認知機能の状態をチェックするものです。NTTコミュニケーションズ スマートヘルスケア推進室・横山彰